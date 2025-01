“Caso Gentile-Orrico”, Baldino: «Dalla maggioranza uno scippo di democrazia»

il riconteggio

ROMA «Abbiamo fatto anche esposti all’autorità giudiziaria rispetto a quello che è emerso sul “caso Gentile” coadiuvati dall’inchiesta di Report che ha fatto un po’ di luce e ha alzato un po’ la voce che sembrava sopita su quello che è un vero e proprio scippo di democrazia, perché di fatto stanno scippando con la forza della maggioranza e dei numeri un seggio al Movimento 5 Stelle per darlo a una persona che non è stata eletta». Così ai microfoni del Corriere della Calabria la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino sul caso che venerdì 17 gennaio verrà discusso dalla Giunta delle elezioni della Camera che si riunirà in seduta pubblica. «Venerdì, – ha aggiunto Baldino, presente alla conferenza stampa indetta a Roma dal sindaco di Cosenza Franz Caruso per parlare di Alta Velocità in Calabria – ancora una volta con la forza dei numeri probabilmente imporranno la loro volontà politica. Questa è una cosa che grida vendetta e noi speriamo che l’autorità giudiziaria faccia chiarezza».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato