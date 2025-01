Cosenza calcio, ora è ufficiale: Gargiulo è un nuovo centrocampista rossoblù

calciomercato

COSENZA Ora è ufficiale, Mario Gargiulo è un nuovo calciatore del Cosenza. L’annuncio del club silano è arrivato pochi minuti fa. Il centrocampista, nato a Napoli nel 1996 arriva in rossoblù a titolo definitivo, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.

«Centrocampista mancino, strutturalmente forte – scrive il Cosenza calcio – Gargiulo è in grado di disimpegnarsi in diverse posizioni del campo e ha buona capacità di concludere a rete e fornire assist. Cresce calcisticamente nel Brescia, nel 2014 passa al Chievo, ma va in prestito al Brescia in Serie B. Dopo alcune esperienze in Serie C, nel 2019/20 si trasferisce al Cittadella in Serie B, chiudendo la stagione con 8 gol all’attivo. Due stagioni dopo veste la maglia del Lecce ed è protagonista della promozione dei salentini nella massima serie con 32 presenze, 3 gol e 2 assist. Nella stagione 2022/23 diventa un calciatore del Modena e a gennaio approda in prestito al Pisa. Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Foggia. Nella sua carriera ha totalizzato 116 presenze in Serie B, collezionando 22 gol e 13 assist».

