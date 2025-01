Ispezioni pilotate dell’Asp di Catanzaro all’Università Magna Graecia: 11 arresti – I NOMI

l’inchiesta

CATANZARO Tra i 21 indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro che ha riguardato l’Università Magna Graecia e l’Azienda sanitaria provinciale figura anche l’ex rettore dell’ateneo catanzarese, Giovambattista De Sarro. De Sarro, in particolare, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari eseguita dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro: sono in totale 12 le misure cautelari eseguite, di queste 11 sono arresti domiciliari e una è un’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Agli indagati sono contestate, a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato e maltrattamento e uccisione di animali. Gli investigatori avrebbero accertato tra le altre cose l’esistenza di un sistema illecito posto in essere mediante l’esecuzione “pilotata” di ispezioni da parte dell’Asp nei laboratori scientifici dediti alle sperimentazioni sugli animali nell’Università di Catanzaro.

I nomi:

Domenico Britti (docente di Farmacologia e Tossicologia veterinaria);

Giuseppe Caparello (presidente dell’Ordine dei medici veterinari);

Fabio Castagna (medico veterinario specialista);

Rita Citraro (docente di Farmacologia e Tossicologia veterinaria);

Nicola Costa (dottore con incarico legato allo stabulario dell’UMG);

Giovambattista de Sarro (ex rettore dell’UMG);

Antonio Leo (docente di Farmacologia all’UMG);

Giovanni Loprete (veterinario designato presso stabulario UMG);

Ernesto Palma, (docente Farmacologia e farmacoterapia UMG);

Anselmo Poerio (dottore veterinario UMG);

Giuseppe Viscomi (dirigente Asp Catanzaro – Servizio veterinario);

Luciano Conforto (veterinario Asp Catanzaro), raggiunto dalla misura cautelare interdittiva.