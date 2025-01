Inchiesta “Recovery”, scarcerato Simone Carrieri: lo ha deciso il Riesame

la decisione

COSENZA Il Tribunale del Riesame, dopo la decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio per la posizione di Simone Carrieri (difeso dagli avvocati Francesco Siciliano e Francesco Porto), coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Recovery“, ha disposto la scarcerazione dell’indagato. Carrieri, finito in carcere, dopo otto mesi torna in libertà. Era accusato di aver partecipato al programma criminoso di «narcotraffico, occupandosi di diversi compiti esecutivi, dalla custodia, al trasporto, alla commercializzazione dello stupefacente, al recupero dei crediti» per un clan cosentino. Soddisfatti i legali Porto e Siciliano per la fine del periodo di «ingiusta detenzione di otto mesi con violazione di norme di diritti e principi giurisprudenziali consolidati». (f.b.)

