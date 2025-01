Catanzaro bello e sprecone contro il Pisa: al “Ceravolo” finisce in parità

calcio serie b

CATANZARO Pareggio a reti inviolate tra Catanzaro e Pisa al Ceravolo con la squadra di casa che, alla fine, deve recriminare per le tante occasioni sprecate. Caserta conferma Pittarello in avanti al posto di Biasci, mentre Inzaghi preferisce Arena a Tramoni dietro la punta centrale Lind. Le squadre partono forte e collezionano subito un’occasione per parte con il tiro di Pontisso da fuori, smanacciato da Semper, e un colpo di testa ravvicinato di Tourè finito sopra la traversa. Dopo la mezzora, ancora il centrocampista giallorosso ha un’altra ghiotta chance, servito direttamente da Pigliacelli, ma il suo tiro finisce a lato. Il Pisa rischia tanto dietro, ma sia Iemmello che Pittarello graziano gli avversari con conclusioni strozzate. La seconda frazione di gioco, dopo una smanacciata di Pigliacelli su colpo di testa di Canestrelli, vede, superato il decimo minuto, i primi cambi nel Catanzaro con Biasci e l’esordio del neoacquisto Quagliata. Ancora i calabresi vicino al gol con capitan Iemmello: Petriccione ruba palla a centrocampo e serve il numero 9 che, complice una finta di troppo, spara addosso a Semper. Nelle file dei toscani, si segnala poi l’ingresso in campo del nuovo arrivato Meister in una staffetta tra punte danesi con Lind. A cinque minuti dalla fine ancora il portiere del Pisa devia su un tiro cross di Antonini.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Scognamillo 6.5, Antonini 6.5, Bonini 6; Situm 6.5, Pompetti 6 (24′ st Pagano 6), Petriccione 6.5, Pontisso 6 (37′ st Coulibaly sv), Brignola 6 (12′ st Quagliata 6); Iemmello 6, Pittarello 5.5 (11′ st Biasci 6). In panchina: Gelmi, La Mantia, Brighenti, Ceresoli, Seck, Buso, D’Alessandro, Cassandro. Allenatore: Caserta 6.

PISA (3-4-2-1): Semper 7; Caracciolo 6, Canestrelli 6.5, G. Bonfanti 6 (29′ st Calabresi 6); Toure 6, Piccinini 6, (24′ st Mlakar 6), Marin 6.5, Angori 6.5; Moreo 5.5 (45′ st Abildgaard sv), Arena 5.5 (24′ st Hojholt 6); Lind 5.5 (29′ st Meister 6). In panchina: Nicolas, Tramoni, Sussi, Rus, Loria, Jevsenak, Morutan. Allenatore: Inzaghi 6. ARBITRO: La Penna 6.

NOTE: cielo sereno, terreno in erba naturale. Spettatori: 8.200 circa. Ammoniti: Caracciolo, Scognamillo, Pontisso, Calabresi. Angoli: 5-5. Recupero: 1′; 3′.

