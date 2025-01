Tris della Reggina e secondo posto insieme al Sambiase (fermato in casa). Alla Vibonese il derby con il Locri

calcio serie D

Rallenta la sua corsa verso la vetta della classifica il Sambiase che si fa fermare sul pari in casa dal Pompei, perdendo terreno dalla capolista Siracusa. Gara subito in salita per i giallorossi, sotto in gol al 19’ quando De Martino porta avanti gli ospiti. La reazione dei ragazzi di mister Morelli è veemente e viene premiata nel secondo tempo, esattamente al 60’ con una rete in spaccata di Zerbo. Nella mezz’ora finale, però, il Sambiase non riesce a trovare il guizzo per conquistare i tre punti.



Prosegue il momento favorevole della Reggina che con un secco 3-0 si sbarazza del Città di Sant’Agata e prosegue il suo cammino alla conquista del primo posto in classifica, sempre distante tre lunghezze. Al “Granillo”, di fronte a poco più di 3.000 spettatori, i ragazzi di Trocini sono passati in vantaggio già al 22’ grazie a un calcio di rigore trasformato da capitan Barillà. Il raddoppio al 65’ grazie a Renelus. Cinque minuti dopo ecco il tris firmato dal solito Barranco. Vittoria casalinga senza grossi affanni anche per la Vibonese nel derby di giornata contro il Locri. Protagonista assoluto del match è stato Alagna, autore di una splendida doppietta. Il primo gol al 33’, mentre il raddoppio è arrivato al 77’ dopo una bella sgroppata di Castillo.

La classifica

Il mezzo falso del Sambiase permette alla Reggina di conquistare, a pari punti (42) proprio con i giallorossi, il secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Siracusa che battendo in casa il Nissa per 4-1, mantiene tre punti di vantaggio (45) sulle dirette inseguitrici. Si conferma quinta forza del girone I la Vibonese (36 punti), mentre il Locri è undicesimo insieme a Pompei e Acireale a quota 21 punti.

