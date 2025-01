Elisoccorso, il servizio “scaduto” e le rassicurazioni del governo: avviata la realizzazione di 14 elisuperfici

la sanità malata

È stata avviata la realizzazione di 14 elisuperfici abilitate al volo notturno, a supporto dei presìdi ospedalieri regionali, e sono stati indetti sia il reclutamento di nuovo personale di elisoccorso sia una nuova gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale, da tempo scaduto: secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, sarebbero queste le rassicurazioni arrivate a Montecitorio dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in risposta a un’interpellanza urgente presentata dalla deputata calabrese del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino.

L’allarme di Baldino

La drammatica morte di Serafino Congi era arrivata in Parlamento lo scorso 8 gennaio: la vicecapogruppo del M5S a Montecitorio aveva sollecitato il ministro della Salute, Schillaci, per affrontare le gravi carenze sanitarie che affliggono le aree montane della Calabria, in particolare il presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore. «La Calabria, commissariata dal 2010 per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, continua a vivere una situazione critica che penalizza le comunità interne e montane, dove l’accesso ai servizi essenziali è sempre più difficile».

Ora la risposta del sottosegretario, mentre si resta in attesa e l’accordo con le aziende attualmente in servizio – annota il quotidiano messinese – è scaduto dal 2017: da allora si è proceduto attraverso proroghe e a distanza di quasi 8 anni non c’è ancora traccia di una nuova gara.

