San Giovanni in Fiore, è morto Don Carlo Arnone

l’addio

SAN GIOVANNI IN FIORE È morto all’ospedale di Crotone Mons. Don Carlo Arnone, già parroco della chiesa di San Domenico, nel quartiere Olivaro di San Giovanni in Fiore. Era socio del Centro internazionale di studi gioachimiti, teologo di grande levatura e costruttore di chiese. Era molto noto nell’arcidiocesi di Cosenza, per il suo impegno pastorale e sociale e per il suo ardore teologico. La sindaca Succurro l’ha ricordato in questo post. «Siamo tutti in lutto per la grave perdita di Monsignor Don Carlo Arnone, grande guida spirituale e morale della città, costruttore di chiese e di comunità, teologo e pastore di rara profondità che era stato anche mio parroco. Lo ricordo con affetto e ne ricordo la tenacia, l’impegno, la presenza costante rispetto al cammino della nostra gente. Ai familiari, ai sacerdoti di San Giovanni in Fiore, alla Chiesa, ai fedeli e alla cittadinanza va il mio pensiero commosso e quello dell’intera amministrazione comunale, nella certezza che l’Esempio di Don Carlo non verrà dimenticato».