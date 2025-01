Vibo, denunciato per porto abusivo d’arma: in macchina aveva coltello con lama di 6,5 cm

i controlli

VIBO VALENTIA Questo weekend, durante i controlli interforze di vigilanza e a tutela dell’ordine pubblico predisposti nelle zone della “movida” vibonese, la Polizia di Stato ha denunciato un soggetto, con precedenti penali a suo carico, per il reato di porto abusivo d’armi, ex art. 4 della legge 110/75. Nel corso del servizio, agenti della Polizia di Stato hanno fermato e sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo una persona. L’atteggiamento sospetto mostrato al momento del controllo di Polizia ha indotto gli operatori a ritenere che potesse occultare armi od oggetti atti ad offendere: così è stata effettuata una perquisizione personale e successivamente veicolare, il cui esito ha consentito di rinvenire nel vano portaoggetti un coltello con una lama di 6,5 cm, per una lunghezza complessiva di 15 cm, del cui possesso il soggetto controllato non riusciva a fornire alcuna giustificazione. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria competente. Nel corso di questi servizi, disposti dal questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che si sono concentrati nelle aree più sensibili della città, sono state inoltre vigilate piazze e vie circostanti, con lo scopo di frenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, atteggiamenti spesso reiterati di vandalismo, violenza, bullismo e ogni altra forma diffusa di illegalità. Ciò al precipuo fine di assicurare un pacifico svolgimento di tutte le attività cittadine, compresa una sana “movida”. Nell’ambito dei controlli svolti nella sola serata di sabato scorso, sono state identificate 208 persone, e controllati 104 veicoli.