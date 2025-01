Cosenza, emessi due daspo nei confronti degli ultras dello Scalea

la decisione

COSENZA In data 20 gennaio u.s., a conclusione delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine e dalla DIGOS, il Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO).

La vicenda che riguarda due tifosi della squadra di calcio dello Scalea, che nel corso dell’incontro di calcio contro la squadra calcio della Paolana, accendevano dei fumogeni e lanciavano petardi all’indirizzo delle panchine delle due squadre e sul terreno di gioco. Dalla visione delle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica, venivano identificati gli autori. L’istruttoria, condotta dal personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, consentiva di dimostrare, inequivocabilmente, l’inclinazione dei soggetti destinatari del D.A.S.P.O., ad assumere condotte violente, tali da mettere in pericolo non solo il regolare svolgimento di manifestazioni sportive, ma anche l’incolumità personale di coloro che vi partecipano o assistono.

I due D.A.S.P.O. vietano ai soggetti destinatari della misura di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, rispettivamente, per 2 e 8 anni.

Sempre nella stessa giornata, il Questore ha emesso nr. 4 AMMONIMENTI nei confronti di altrettante persone resesi responsabili di violenza domestica e nr. 8 AVVISI ORALI nei confronti di soggetti già titolari di pregiudizi penali.