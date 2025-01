L’export della Calabria vola: i prodotti agroalimentari della regione conquistano il Canada

i temi dello sviluppo

CATANZARO La Calabria conquista il Canada con le sue straordinarie eccellenze agroalimentari. Una regione sempre più da export celebra i positivi risultati dell’accordo con “Longos Fruit Inc” – catena canadese di supermercati di alta qualità promotore di eccellenze gastronomiche provenienti da tutto il mondo – per esportare le bontà calabresi sui mercati internazionali e promuovere una Calabria che unisce tradizioni enogastronomiche, culturali e accoglienza turistica. Oltre mezzo milione di ordinativi già pagati, in pagamento altri 2 milioni e una previsione da 5 milioni per la fine dell’anno, questi i numeri citati in un incontro in Cittadella dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che ha anche svelato una linea di parentela con il neo cardinale di Toronto Francis Leo, di origini calabresi. Al suo fianco, John Lettieri, anch’egli calabrese (originario di Celico) e socio fondatore di “Icjam Import – Export”, importatore e uno dei principali fornitori della “Longos”. Una ventina di aziende calabresi coinvolte, come si può leggere al termine dell’articolo.

L’intervento di Gallo

«La Giunta Occhiuto – ha spiegato Gallo – ha puntato molto in questi anni sul recupero d’immagine della nostra regione, ha puntato anche sull’export, e i risultati sono importanti. Questo è uno dei tanti progetti messi in campo con la “Longos”, multinazionale canadese che ha guardato con attenzione e guarderà con sempre maggiore attenzione alla nostra regione. Noi vogliamo ampliare questo progetto puntando anche allo sviluppo del turismo sul territorio, un turismo anche di ritorno. Sono tante le aziende che in questi mesi hanno mandato i loro prodotti e sono state pagate o hanno ordinativi importanti: c’è tanto spazio per questa regione, per le aziende che fanno bene i compiti a casa e puntano sulla qualità. In particolare, ha avuto molto successo il settore dolciario ma anche altri settori come l’ortofrutta, le nostre caramelle e o i sottoli. Questa è una bella storia che peraltro è solo l’inizio, perché stiamo lavorando su altre iniziative con gli Stati Uniti, con la Svizzera, con altri paesi perché riteniamo che questa azione di ricerca di mercati è fondamentale per dare sviluppo alle nostre aziende al territorio. Gallo ha espresso «preoccupazione» per i dazi preannunciati dal presidente Usa Trump ma – ha sostenuto – affronteremo la questione di volta in volta». Noi andiamo alla ricerca dei territori e speriamo che non ci siano bastoni fra le ruote».

L’intervento di Varì

All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì, che ha anche la delega all’Internazionalizzazione: «E’ fondamentale l’ambito delle politiche di sviluppo che questo governo regionale sta portando avanti, l’export regionale cresce ogni trimestre sempre di più, abbiamo incrementi a due cifre di anno in anno. Siamo soddisfatti ma – ha proseguito Varì – dobbiamo ancora continuare a lavorare perché i prodotti calabresi sono molto apprezzati all’estero, è un’occasione quindi per le imprese per ampliare proprio i risultati commerciali, per esportare e questo naturalmente poi genera ricadute occupazionali importanti sul territorio».

L’intervento di Lettieri

«Per me questo – ha sostenuto a sua volta Lettieri – è un giorno speciale, mio padre era calabrese e fin da quando ero piccolo mi ha detto che la Calabria è una regione molto ricca e siamo cresciuti con i tipici prodotti calabresi. La Calabria e l’Italia hanno una grandissima gamma di prodotti che hanno una certa capacità di avere una forte presenza nel mondo, per questo guardiamo con grande interesse anche alle aziende e microaziende calabresi». (c. a.)

Le aziende coinvolte

ICJAM S.R.L.: SIG. LETTIERI JOHN – SIG. GRANIERI ANDREA

PANETTA GROUP S.R.L.: SIG. COSIMO BRUZZESE

CENTRO CARNI SILA S.R.L.: SIG. FALCONE CARLO – SIG. URSO EMANUELE

FACINO S.R.L.: SIG. FACINO FRANCO – SIG. GUIDA GIANPAOLO

MEDITERRANEA QUALITY FOOD S.R.L.: SIG. GABRIELE PINO

SILA GUM S.R.L.: SIG. AQUINO CLAUDIO

VALLE DEL CRATI S.R.L.: SIG. PREZIOSO MARCELLO – SIG. ROSA FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA CHINDAMO FRANCESCO: SIG. CHINDAMO FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA FERRARO ANDREA: SIG. FERRARO ANDREA

AZIENDA AGRICOLA RUSSO PASQUALE: SIG. RUSSO PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA TARASI SALVATORE: SIG. TARASI SALVATORE – SIG. TARASI FERNANDO

LONGOS FRUIT INC.: SIG.RA LONGO JENNY

CONAPI – MIELIZIA: SIG.RA MAFFINI NICOLETTA – SIG. RAPHAEL MANSEAU

FATTORIA DELLA PIANA SOCIETÀ AGRICOLA: SIG.RA FEDERICA BASILE

ITALIANA BAKERY S.R.L.: SIG. GIACCO FRANCESCO

MOKA DRINK S.R.L.: SIG. MARADEI DOMENICO.

