New Tech Pallavolo Milani espugna Catanzaro. Sporting Magna Graecia ko

CATANZARO La New Tech Pallavolo Milani espugna il difficile campo dello Sporting Magna Graecia Catanzaro con una prestazione di alto livello. Lo 0-3 finale (16-25, 24-26, 11-25) racconta di una squadra determinata, capace di soffrire nel secondo set e di dominare il terzo. Fin dalle prime battute, la Milani impone il proprio gioco con le giocate di Marasco e Caputo, guidati da un eccellente Guarascio. Sul 5-12, il tecnico dello Sporting Catanzaro prova a cambiare le carte in tavola, ma il gap è ormai incolmabile e la Milani chiude agevolmente il primo set sul 16-25.

Nel secondo set, lo Sporting reagisce con carattere, sfruttando un ottimo turno di battuta di Fittipaldi che permette ai padroni di casa di allungare fino all’11-6. Coach Aloe corre ai ripari inserendo Tripodi, che dà nuova linfa alla squadra. Con pazienza e determinazione, la Milani risale fino al 23-23. Un ace di Tripodi e un errore avversario sigillano il set sul 24-26.

Nel terzo parziale, la Milani parte fortissimo e vola sul 5-0. Il gioco fluido degli ospiti, unito alla grande intensità difensiva, mette in difficoltà lo Sporting, che crolla sotto i colpi di Marasco e Gaetano. La New Tech chiude set e partita con un secco 11-25, portando a casa tre punti fondamentali. Da sottolineare la prestazione del collettivo di Aloe, con una buona intensità nei fondamentali di ricezione e difesa guidati dal duo Tarasco e Pisano, quest’ultimo in grande spolvero nella fase difensiva.

Ora la squadra di Aloe si prepara per il prossimo incontro in casa contro l’Asd Volo Virtus Lamezia. L’appuntamento è per sabato alle 18 al Palazzetto di Via Meucci a Rende, dove la Milani cercherà di dare continuità a questa bella vittoria.

