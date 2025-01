Raccolta dei rifiuti a Cosenza, Caruso: «La città non è pulita, Ecologia Oggi tenga fede all’impegno»

l’affondo

COSENZA Da una parte i sindacati che rivendicano il diritto dei lavoratori di percepire mensilmente e puntualmente le retribuzioni pattuite con l’azienda Ecologia Oggi, dall’altra il sindaco di Cosenza Franz Caruso desideroso di risolvere il problema legato alla raccolta dei rifiuti con un servizio puntuale ed efficiente. Il tavolo di discussione tenuto oggi pomeriggio a Palazzo dei Bruzi, vede da una parte il primo cittadino affiancato dagli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto e dall’altra i rappresentanti di CGIL, Ugl, Usb e Fiadel.



L’incontro di oggi a Palazzo dei Bruzi

La posizione di Caruso

«Hanno chiesto di essere ricevuti per parlare con me delle varie problematiche che riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti». Il sindaco si mostra disponibile ad intervenire con i vertici della società nel ruolo insolito di mediatore ma non intende retrocedere rispetto alla richiesta di garanzie sulla qualità del servizio. Nelle ultime ore sono giunte in redazione segnalazioni di cumuli di immondizia insistenti in alcune zone della città, ed è stato celere l’intervento di chi di competenza. Con annessa ramanzina nei confronti degli incivili. Il fatto non è andato giù a Caruso.

«Chiedo un supplemento di impegno delle rappresentanze sindacali sui lavoratori e sulla stessa azienda, perché stiamo pagando un prezzo anche dal punto di vista della raccolta dei rifiuti, della pulizia, dello spazzamento della città. Ecologia Oggi gestisce il servizio per il quadrilatero mentre nel resto della città per quanto attiene lo spazzamento e il decoro urbano la competenza è delle cooperative». Il primo cittadino affonda il colpo. «Io riscontro che la città ha subito un ritardo, anche un ritorno indietro per quanto riguarda lo spazzamento, la pulizia e il decoro urbano, di questo deve farsi carico la società che ha l’appalto perché ci sono circa 500 operatori che quotidianamente sono presenti sul territorio, sebbene ad orari ridotti, si tratta di una massa lavoro importante che dovrebbe garantire la pulizia assoluta della città, ma non è così». Caruso torna a sottolineare la responsabilità dei cittadini. «Non teniamo alla nostra città».

E in chiusura manda l’ennesimo messaggio di fuoco ad Ecologia Oggi. «Riscontro un ritardo nel servizio da parte di chi ha vinto un appalto, ha un contratto con la città e deve onorarlo come il Comune sta onorando i suoi impegni. L’amministrazione è in regola con i pagamenti, non ha ritardi, rispetta le scadenze, la stessa cosa faccia la società».

La voce dei sindacati

Pierfrancesco Lincol, segretario Fiedel, analizza la situazione ai nostri microfoni. «Con il sindaco abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto ed incontri proficui. Con l’azienda non abbiamo avuto grosse divergenze in passato anche se abbiamo punti di vista differenti. In questa ultima fase tuttavia non si sono concretizzate le procedure di passaggio di cantiere e i lavoratori lamentano ritardi nei pagamenti». Gli fa eco Pasquale Amantea, segretario Ugl della provincia di Cosenza. «Abbiamo chiesto un tavolo per discutere della riorganizzazione aziendale e della contrattazione di secondo livello. È giusto che gli operai vengano premiati». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato