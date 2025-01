Centro storico di Cosenza, se la discarica ostruisce il passaggio. «In gioco decoro e salute pubblica»

spazzatour

COSENZA «Quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più curati e tutelati, proprio perché fra i più suggestivi e di grande valore storico, culturale, architettonico… l’arco di via Padolisi, a pochi passi da Largo delle Vergini e da altri posti magici… magici perché ospitanti un genius loci che è impossibile non sentire, percepire, avvertire quasi sulla pelle e nell’aria. Non è in gioco soltanto il decoro e la salute pubblica ma anche banalmente il fatto che un varco urbano è di fatto chiuso!»: è quanto denuncia sui social il musicista cosentino Stanislao Giacomantonio, segnalando – con tanto di fotografie scattate lo scorso mercoledì 15 gennaio – un caso limite, con una discarica che continua sotto l’arco.

I rifiuti in via Padolisi

Giacomantonio commenta che si tratta di un passaggio «molto comodo (…) perché passando sotto l’arco e percorrendo un brevissimo tratto di vicolo, vi sono delle scale che portano dritto dritto su Corso Telesio, per l’esattezza a piazza Giano Parrasio, dove troviamo l’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano ed il Gran Caffè Renzelli, storico locale che risale al diciannovesimo secolo (cenacolo di artisti, letterati ed uomini di cultura in generale)».

Archiviamo questa (ennesima) segnalazione tra le tante – molte riferite proprio al centro storico di Cosenza – che stiamo raccogliendo da oltre un anno.