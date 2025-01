Ritrovata la neonata rapita al “Sacro Cuore” di Cosenza – VIDEO

IL CASO

È stata ritrovata la piccola Sofia, la neonata rapita questa sera all’interno della clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Un fatto grave su cui stanno già indagando gli agenti della Squadra Mobile e le Squadre Volanti della Polizia di Stato del capoluogo, coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro.

Diffuso il video che immortala il rapimento della neonata e la donna che si sarebbe finta infermiera, secondo il racconto della mamma, per non destare sospetti e portare via la piccola Sofia. I rapitori, un uomo e una donna, sono stati fermati in Contrada Rocchi.