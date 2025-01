Via Padolisi bonificata, la rabbia di De Cicco: «Quante telecamere ci vorrebbero a Cosenza?»

spazzatour

COSENZA «Ma la colpa di chi è, scusate? Sì, ci vogliono le telecamere, ma quante telecamere ci vorrebbero a Cosenza?»: è quanto si chiede – amaramente – l’assessore Francesco De Cicco a corredo della pubblicazione sul suo profilo facebook della bonifica di via Padolisi e vicolo Enrico Abbati, dopo la nostra segnalazione di ieri (leggi la notizia).

«A via Padolisi – ha chiarito l’amministrazione – siamo intervenuti, ancora una volta quest’oggi (ieri, ndr), così come facciamo con particolare sollecitudine, quando pervengono alla nostra Amministrazione le segnalazioni dei cittadini, e adesso abbiamo sgomberato l’arco in questione dagli ingombri. Ci auguriamo che l’inciviltà non la faccia da padrona e che situazioni come quella segnalata dal nostro concittadino non si verifichino più. Ma affinché si ponga fine al fenomeno è indispensabile la collaborazione dei cittadini perché la città è di tutti ed è per questo che dobbiamo rispettarla, mantenendola pulita».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato