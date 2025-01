Neonata rapita e ritrovata a Cosenza: venerdì la convalida dei fermi di Rosa Vespa e Aqua Moses

la vicenda

COSENZA Dovrebbe svolgersi venerdì mattina l’udienza di convalida del fermo di Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, arrestata dopo le 22 di ieri sera assieme al marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi per il rapimento di una neonata. La piccola, di appena un giorno, è stata portata via nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nella clinica Sacro Cuore, nel centro del capoluogo bruzio. Vespa si trova nel carcere di Castrovillari, mentre il marito in quello di Cosenza. I legali della coppia, gli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano, sono in attesa di leggere gli atti e di incontrare i due in carcere per poter cercare di ricostruire l’accaduto.