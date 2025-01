Catanzaro, Quagliata si presenta: «Conosco il calore di questa piazza, sa fare la differenza»

calcio serie b

CATANZARO «Sono venuto qui per dare il mio contributo per il Catanzaro e farò di tutto in campo per ottenere il massimo». Ha esordito così oggi l’ex Cremonese Giacomo Quagliata, nuovo esterno del Catanzaro, nella conferenza stampa di presentazione.

«Già sapevo del calore che possono dare i tifosi – ha detto ancora il calciatore – ma poi Fulignati e Vandeputte mi hanno parlato benissimo di questa piazza. Già l’anno scorso lo stadio “Ceravolo” mi aveva impressionato, sicuramente è un uomo in più. Con i nuovi compagni mi sono trovato subito a mio agio, ho percepito la fiducia da parte loro». «Mister Caserta – ha rivelato Quagliata – mi ha spiegato il metodo di lavoro, non cambia di molto rispetto a quello della Cremonese. Dove mi piace giocare. Ho sempre giocato come terzino, ma attacco e voglio fare la differenza in fase offensiva».