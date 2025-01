Cosenza, dimessa la mamma della piccola Sofia Cavoto. «Sto bene, vogliamo solo riposare» – VIDEO

la fine dell’incubo

COSENZA E’ stata dimessa, questa mattina poco dopo le 12, Valeria Chiappetta, 28enne di Pavia, mamma della piccola Sofia Cavoto: vittima di un tentato rapimento da parte di Rosa Vespa e Aqua Moses, moglie e marito attualmente in carcere a Castrovillari. I due sono coinvolti nel rapimento della neonata cosentina poi ritrovata il 21 gennaio a Cosenza, dopo che la coppia l’aveva portata via dalla clinica Sacro Cuore. La mamma della bimba, visibilmente scossa, ieri sera era intervenuta a Chi l’ha visto rilasciando pochissime dichiarazioni, di ringraziamento nei confronti della comunità cosentina che si è attivata nelle ricerche e poi con un plauso al lavoro delle forze di polizia che hanno rintracciato i fuggitivi e riportato a casa Sofia. Questa mattina, Valeria Chiappetta ha rinnovato i complimenti alle forze dell’ordine. «Ringrazio tutti, sto bene e sono in miglioramento. Ora vogliamo solo riposare». (f.b.)