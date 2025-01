Il Cosenza calcio lancia l’iniziativa “Porta un amico in curva” per la gara contro il Cittadella

calcio serie b

COSENZA Un biglietto omaggio (solo in curva) a chi acquisterà un tagliando per la partita tra il Cosenza e il Cittadella, in programma sabato prossimo allo stadio “San Vito Marulla”. Il Cosenza calcio risponde così alla richiesta del sindaco Franz Caruso di praticare un prezzo politico allo stadio per favorire la massiccia partecipazione del pubblico in occasione della gara contro i veneti. Una decisione che non accontenta in pieno il desiderio del primo cittadino che chiedeva un prezzo simbolico per favorire l’ingresso allo stadio di più persone possibili, anche e soprattutto provenienti dalla provincia, in un momento di grave difficoltà del calcio cosentino.

“Porta un amico in curva”

Nello specifico, l’iniziativa lanciata dal Cosenza calcio è stata chiamata “Porta un amico in Curva”, e consente, nel momento dell’acquisto del tagliando di Curva (Catena o Bergamini), presso lo Store o i Botteghini dello stadio, di chiedere, previa presentazione dei documenti di identità, l’emissione di un tagliando omaggio per un’altra persona. La promozione sarà valida anche per chi ha già acquistato il tagliando di Curva anche in modalità on line e per gli abbonati di qualsiasi settore per i quali sarà disponibile un tagliando gratuito del settore di appartenenza.

