Cosenza, Caruso ci riprova: «Per la partita contro il Cittadella Guarascio pratichi un prezzo politico»

l’appello

COSENZA Franz Caruso ci riprova. Dopo circa un mese dal comunicato stampa in cui chiedeva al patron del Cosenza calcio Eugenio Guarascio di non alzare i prezzi dei biglietti del derby contro il Catanzaro del 26 dicembre (richiesta snobbata totalmente dalla società con lo sproporzionato aumento dei prezzi poi rientrato causa polemiche della tifoseria), il sindaco di Cosenza oggi in una nuova nota chiede all’imprenditore lametino di abbassare i prezzi dei tagliandi per la partita – a questo punto decisiva per la salvezza – che sabato al “San Vito-Marulla” opporrà i Lupi di Massimiliano Alvini al Cittadella. Una richiesta che arriva a due giorni di distanza dalla sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha respinto il doppio ricorso del Cosenza sulla penalizzazione di 4 punti in classifica.

«Occorre fare ogni sforzo per favorire sabato», evidenzia Caruso «la più ampia partecipazione di pubblico ed è per questo che rivolgo, da primo cittadino, un accorato appello al patròn Guarascio, perché possa autorizzare la società a praticare un prezzo politico del biglietto di ingresso allo stadio, istituendo una delle giornate rossoblù che, in passato, hanno sempre sospinto la squadra verso il conseguimento di importanti risultati». «Il primo cittadino ricorda che la «partita di sabato potrebbe essere un incontro da ultima spiaggia per le sorti della squadra rossoblù. E’ importantissimo il sostegno dei nostri meravigliosi tifosi che anche a Cremona hanno dato ampia prova, la scorsa settimana, del forte attaccamento alla squadra e ai nostri colori. Sabato dobbiamo gremire gli spalti del “Marulla” in ogni ordine di posti ed è questo il momento nel quale bisogna agire senza tentennamenti. Dopo potrebbe essere troppo tardi».

Ma Caruso fa di più. Nella sua richiesta si spinge anche ad un giudizio tecnico sull’allenatore Massimiliano Alvini, che, a quanto pare, proprio sabato si gioca la conferma in panchina. «Il “Marulla” – sottolinea Caruso – dovrà sospingere i nostri calciatori che, con la guida attenta di mister Alvini, al quale nessuno può rimproverare nulla per l’impegno e gli sforzi enormi che sta profondendo dall’inizio del campionato, dovranno poter contare sul massimo incitamento. Bisogna invogliare tutti i sostenitori a venire sabato allo stadio, non solo i cosentini che vivono in città e nell’immediato hinterland, ma anche tutti i numerosi tifosi della provincia che eguale attaccamento hanno mostrato e continuano a mostrare nei confronti della squadra. C’è la necessità immediata – prosegue il sindaco – di fare punti e di riportare alla vittoria la squadra. Subito dopo, bisognerà tornare sul mercato e rafforzare la formazione che ha bisogno di qualche innesto importante. Per il momento pensiamo alla gara con il Cittadella, per vincere la quale occorrerà tutto l’incitamento possibile. Ecco perché chiediamo alla società di rivedere i prezzi dei biglietti, magari offrendo alla tifoseria le curve a 5 euro e consentendo a tutte le donne, come si è fatto in passato, di entrare gratuitamente. Sarebbe un bel segnale di disponibilità che potrebbe contribuire a stemperare le comprensibili tensioni tra tifosi e società. Non dobbiamo assolutamente depauperare il patrimonio della Serie B. L’eventuale perdita della serie cadetta per il Cosenza calcio è assolutamente da scongiurare perché sarebbe un danno enorme per la città e per tutta la provincia. La serie B rappresenta, infatti, una ribalta nazionale alla quale non si può rinunciare e che bisogna salvaguardare con ogni mezzo. Per salvare questo patrimonio sportivo – conclude Caruso – è necessario che la squadra si tolga dalla zona bassa della classifica e che torni già da sabato a vincere e per questo occorre anche lo sforzo della società e del suo patròn». Soltanto ieri il club silano aveva fatto partire la prevendita della partita di sabato, con le curve lasciate a 16 euro. Stavolta, visto il clima di negatività e rassegnazione che si respira nell’ambiente cosentino, il sindaco verrà ascoltato da Guarascio? (f.v.)

