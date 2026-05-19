Vibo Marina accoglie Nave Italia: il brigantino della Marina Militare apre le porte alla cittadinanza
L’imbarcazione ospita programmi di inclusione per persone fragili attraverso la “terapia dell’avventura”
VIBO VALENTIA Ha fatto tappa oggi nel porto di Vibo Marina il brigantino della Marina Militare Nave Italia, considerato il brigantino a vela più grande del mondo attualmente in servizio. L’arrivo dell’imbarcazione ha attirato nel porto numerosi cittadini, curiosi e appassionati, oltre a rappresentanti istituzionali e ufficiali in divisa, accorsi per accogliere una delle navi simbolo della Marina Militare italiana. “Nave Italia”, iscritta nei ruoli del naviglio militare italiano, è gestita in compartecipazione attraverso la Fondazione Tender To Nave Italia ETS, onlus nata nel 2007 dalla collaborazione tra la Marina Militare e lo Yacht Club Italiano. A differenza delle tradizionali navi scuola o delle unità operative da combattimento, il brigantino svolge una missione principalmente sociale e formativa. L’imbarcazione rappresenta infatti una piattaforma itinerante dedicata alla solidarietà, all’inclusione sociale e al sostegno di persone con disabilità fisiche, psichiche o situazioni di disagio sociale. I progetti sviluppati a bordo si basano sulla cosiddetta “terapia dell’avventura”, utilizzando la vita di mare come strumento educativo e riabilitativo per aiutare giovani e persone fragili a sviluppare fiducia in sé stessi, spirito di squadra e capacità relazionali, abbattendo al tempo stesso le barriere del pregiudizio. Gestita interamente dal personale della Marina Militare, Nave Italia può ospitare oltre 24 persone per ogni rotta e rappresenta una delle esperienze più innovative nel campo dell’inclusione attraverso lo sport e la navigazione. L’imbarcazione resterà ormeggiata per l’intera giornata nel porto di Vibo Marina prima di riprendere il mare e proseguire il proprio itinerario verso altri scali del Sud Italia.
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