Pichetto Fratin: «Reggio Calabria centrale nel Mediterraneo grazie al suo moderno aeroporto»

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REGGIO CALABRIA «Reggio Calabria è una delle due città italiane fortemente attenzionate alle prossime Amministrative: il candidato Francesco Canizzaro è un candidato che ha esperienze d’amministrazione e in Parlamento, quindi noi crediamo che farà bene per la città di Reggio»: così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in visita oggi nella città dello Stretto a sostegno del candidato sindaco del centrodestra e deputato di Forza Italia nonché da poco riconfermato segretario regionale degli azzurri.

Depurazione e sistema idrico

Il ministro rivendica gli interventi del governo e li inquadra in un contesto più generale di servizi per i cittadini. «Ci sono stanziamenti da parte del governo per quanto riguarda il sistema delle acque reflue, e complessivamente ci sono due tranche da 75 milioni, dunque 150 milioni ovvero un investimento importante per una realtà che vuole diventare un riferimento, potremmo dire un hub per quello che riguarda lo sviluppo turistico e anche naturalmente l’economia della Calabria, pertanto decisamente importante. Va collegato a tutto questo anche un aeroporto che è uno dei più moderni e opera a beneficio di tutto il sud Italia».

Il turismo e le infrastrutture

E poi il turismo. «Le Bandiere Blu – afferma Pichetto Fratin – sono parte di questa sfida nazionale che il sud Italia sta portando avanti, il Mezzogiorno sta avendo un ruolo fondamentale di treno per il paese, il Pil del sud Italia cresce più di quello del nord Italia. La centralità rispetto al Mediterraneo con un nuovo assetto geopolitico e una nuova visione dell’area fa sì che realtà come Reggio Calabria assumano una centralità come porto, come area turistica, come aeroporto e per tutto quello che rappresentano le infrastrutture. In questo caso, anche con gli investimenti che riguardano il sistema delle acque o il Parco dell’Aspromonte: passaggi che contribuiscono a rendere la città e la regione più attrattive», conclude il ministro. (redazione@corrierecal.it)