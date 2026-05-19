Cosenza Calcio tra futuro societario e incognite tecniche: Buscè e diversi giocatori verso l’addio

club e campo

COSENZA Mentre si attendono sviluppi sul fronte societario, con la possibile cessione del club in questi giorni ancora oggetto di interlocuzioni con un gruppo italo-canadese interessato all’acquisizione del Cosenza Calcio, anche il futuro tecnico e quello della rosa restano sospesi.

Il nome al centro delle valutazioni è quello di Antonio Buscè, attuale allenatore rossoblù, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. Dopo aver guidato la squadra in una stagione complessa, il tecnico si ritrova ora in una posizione di attesa, con diversi club che monitorano la sua situazione in vista della prossima annata.

Tra le società interessate al profilo dell’allenatore, ci sarebbero il Novara, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo l’addio a Andrea Dossena, e l’Empoli, che sta valutando possibili alternative in caso di separazione da Fabio Caserta, il cui futuro resta comunque in fase di definizione. Il tecnico del Cosenza viene apprezzato per il lavoro svolto in condizioni societarie e ambientali non semplici, elemento che lo ha reso un profilo attenzionato anche in Serie C. In casa rossoblù, però, non è solo la panchina a essere in bilico. Sono infatti diversi i calciatori in scadenza di contratto e destinati, con ogni probabilità, a lasciare il club a parametro zero. Tra questi figurano Alessandro Arioli, Christos Kourfalidis, Jaime Báez, Tommaso D’Orazio, Giacomo Beretta, Luca Garritano e Andrea Moretti, elementi che hanno avuto ruoli differenti nel corso della stagione ma che rappresentano una parte significativa dell’attuale rosa. Uno scenario che apre inevitabilmente a una possibile rifondazione, qualunque sarà l’assetto societario della prossima stagione. (redazione@corrierecal.it)

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