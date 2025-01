Catanzaro, rinforzo a centrocampo per mister Caserta: preso Ilie

calcio serie b

CATANZARO Nuovo arrivo in casa Catanzaro: Rares Andrei Ilie, centrocampista offensivo classe 2003 del Nizza, è da oggi a disposizione di mister Fabio Caserta. Di nazionalità rumena, arriva all’Us Catanzaro 1929 in prestito con diritto di riscatto. Formatosi nel Rapid Bucarest (60 presenze, 9 gol e 12 assist in prima squadra), è stato protagonista delle nazionali giovanili rumene, avendo vestito la maglia dell’under 18, dell’under 19 e dell’under 21, con cui ha giocato 10 partite con 3 gol. Negli ultimi due anni il Nizza lo ha dato in prestito prima al Maccabi Tel Aviv e poi al Losanna. Quest’anno ha cominciato la stagione con la formazione francese, disputando due gare di Ligue 1, contro Lione e Montpellier. In giallorosso vestirà la maglia numero 8.

