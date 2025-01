Cosenza, Gyamfi ceduto al Messina. Tra i convocati per la gara contro il Cittadella c’è Ciervo

calcio serie b

COSENZA Alla vigilia della sfida contro il Cittadella, il Cosenza calcio ha comunicato di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Bright Gyamfi alla Società Acr Messina. «A Bright – scrive il club rossoblù – che in maglia rossoblù ha collezionato 11 presenze e un assist, l’augurio di proseguire la carriera nel migliore dei modi». Intanto (oggi il tecnico Massimiliano Alvini non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara) sono stati diramati i convocati della partita contro i veneti. Assente lo squalificato Ricciardi, mentre c’è Ciervo dopo gli acciacchi fisici delle scorse settimane.

