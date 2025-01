Cosenza, oltre alla società in silenzio anche Alvini. Intanto il Social Media Manager lascia il club

calcio serie b

COSENZA Il silenzio che avvolge la società Cosenza calcio ormai da diverse settimane, da sabato scorso ha inglobato anche il suo allenatore Massimiliano Alvini, l’unico che finora aveva avuto la possibilità di parlare con la stampa e, di conseguenza, con la tifoseria. Dopo la sconfitta di Cremona, tra l’altro prevedibile considerato il valore delle due squadre, il club silano ha deciso di silenziare anche il suo allenatore, che domani contro il Cittadella si gioca la panchina. Dunque, oggi Alvini non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. Una strategia, questa, lo abbiamo detto più volte, che allontana sempre di più gli appassionati dalle vicende della squadra rossoblù. A ciò bisogna aggiungere poi l’ennesima vicenda biglietti: ieri, dopo la richiesta al patron Guarascio del sindaco Franz Caruso di mettere un prezzo simbolico, o politico, per l’acquisto dei tagliandi per la gara contro il Cittadella, la società (che il giorno prima aveva fatto partire la consueta prevendita con le curve a 16 euro) ha lanciato l’iniziativa “Porta un amico in curva“, con la possibilità di avere un biglietto gratuito acquistandone un altro in una delle due curve. Un’offerta che, inutile anche dirlo, non ha entusiasmato la tifoseria e, probabilmente, anche il primo cittadino che chiedeva un passo più incisivo per favorire anche chi vive in provincia, in un momento delicato del calcio cosentino.

Domani, quindi, i Lupi si giocheranno una gran fetta del loro campionato in questo clima di veleni e polemiche. Alvini dovrà fare a meno di due esterni destri come Ricciardi (squalificato dopo l’espulsione di Cremona) e Ciervo. In attacco spazio ad Artistico, unico volto nuovo insieme a Gargiulo in questa fase di mercato di riparazione che per i Lupi, al momento, può definirsi deludente.

Lascia anche il Social Media Manager

Intanto, come si può leggere in basso, attraverso le sue pagine social ha annunciato la chiusura del suo rapporto con il club silano anche il Social Media Manager Fabrizio Perna. «Si è conclusa anche per me questa collaborazione con la squadra che porto nel cuore – scrive –. È stato un viaggio fatto di impegno, passione e tante risate condivise. Da qualche giorno non sono più il tuo Social Media Manager, ma continuo a essere quello che sono sempre stato: un tifoso con il cuore rossoblù. Un grazie speciale va a tutti i collaboratori e a chiunque abbia condiviso con me questa bellissima esperienza. Non è un addio, ma un semplice arrivederci». (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato