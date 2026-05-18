«Uno squarcio sul grado di (in)civiltà della nostra società»
La Camera Penale di Cosenza: «Verificare e misurare, personalmente, il grado di civiltà del Paese che rappresentate»
Riceviamo e Pubblichiamo
«Signori Parlamentari eletti con il voto dei calabresi, a seguito del recente decesso di un detenuto nel Carcere di Cosenza abbiamo chiesto e ottenuto dal Dap, per le finalità previste dall’articolo 117 dell’Ordinamento penitenziario, l’allegata autorizzazione all’accesso al Carcere di Cosenza il prossimo 25 maggio. Abbiamo invitato ad accedere con noi i Garanti regionale, provinciale e comunale unitamente al Primo Cittadino di Cosenza, al Presidente del Coa di Cosenza e alla Coordinatrice delle associazioni del Foro bruzio. Signori Parlamentari auspichiamo ancora una volta – quali nostri Rappresentanti istituzionali a cui è consentito l’incondizionato accesso nelle carceri – la vostra presenza nella Struttura penitenziaria di Cosenza il prossimo 25 maggio. Per verificare e misurare, personalmente, il grado di civiltà del Paese che rappresentate. Ossequi. Alleghiamo il rapporto di monitoraggio della Garante comunale dei detenuti e l’autorizzazione del DAP all’accesso carcerario per il prossimo 25 maggio».
L’Osservatorio “Carcere e Diritti Umani” della Camera Penale di Cosenza
avv. Fiorella Bozzarello
avv. Jessica Cesareo
avv. Nicoletta Grandinetti
avv. Nunzia Paese
avv. Erika Rodighiero
avv. Andrea Manna
avv. Carlo Monaco
avv. Andrea Sarro
Il Coordinatore degli Osservatori
avv. Paolo Coppa
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Cosenza
avv. Alessandra Adamo
avv. Valentina Spizzirri
avv. Francesco Chiaia
avv. Fabrizio Loizzo
avv. Giuseppe Manna
avv. Angelo Nicotera
avv. Guido Siciliano
Il Segretario
avv. Francesco Santelli
Il Presidente
avv. Roberto Le Pera