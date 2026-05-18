«Uno squarcio sul grado di (in)civiltà della nostra società»

LA CAMERA PENALE DI COSENZA

Riceviamo e Pubblichiamo

«Signori Parlamentari eletti con il voto dei calabresi, a seguito del recente decesso di un detenuto nel Carcere di Cosenza abbiamo chiesto e ottenuto dal Dap, per le finalità previste dall’articolo 117 dell’Ordinamento penitenziario, l’allegata autorizzazione all’accesso al Carcere di Cosenza il prossimo 25 maggio. Abbiamo invitato ad accedere con noi i Garanti regionale, provinciale e comunale unitamente al Primo Cittadino di Cosenza, al Presidente del Coa di Cosenza e alla Coordinatrice delle associazioni del Foro bruzio. Signori Parlamentari auspichiamo ancora una volta – quali nostri Rappresentanti istituzionali a cui è consentito l’incondizionato accesso nelle carceri – la vostra presenza nella Struttura penitenziaria di Cosenza il prossimo 25 maggio. Per verificare e misurare, personalmente, il grado di civiltà del Paese che rappresentate. Ossequi. Alleghiamo il rapporto di monitoraggio della Garante comunale dei detenuti e l’autorizzazione del DAP all’accesso carcerario per il prossimo 25 maggio».

L’Osservatorio “Carcere e Diritti Umani” della Camera Penale di Cosenza

avv. Fiorella Bozzarello

avv. Jessica Cesareo

avv. Nicoletta Grandinetti

avv. Nunzia Paese

avv. Erika Rodighiero

avv. Andrea Manna

avv. Carlo Monaco

avv. Andrea Sarro

Il Coordinatore degli Osservatori

avv. Paolo Coppa

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Cosenza

avv. Alessandra Adamo

avv. Valentina Spizzirri

avv. Francesco Chiaia

avv. Fabrizio Loizzo

avv. Giuseppe Manna

avv. Angelo Nicotera

avv. Guido Siciliano

Il Segretario

avv. Francesco Santelli

Il Presidente

avv. Roberto Le Pera