Gratteri boccia la riforma Nordio e “App 2.0”. «Imposta con arroganza, tribunali semiparalizzati» – VIDEO

IL COMMENTO

CROTONE La nuova riforma Nordio e qualsiasi altra riforma che è stata fatta, tranne quella dell’estate 2024 sulla cyber, «è stata dannosa». È il giudizio lapidario dell’ex procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, ora alla guida della Procura di Napoli. «Non serve né a velocizzare i processi, né a tutelare le parti offese, né a dare risposte a chi ha bisogno di giustizia» ha precisato Gratteri, presente questa mattina a Crotone in occasione dell’insediamento del nuovo procuratore capo Domenico Guarascio. L’occasione per l’ex capo della Distrettuale di Catanzaro, intervistato dalla stampa presente, per dare un giudizio sulle riforme apportate alla Giustizia.

«Tribunali semiparalizzati e rallentati»

«Faccio l’esempio di App2» spiega, «noi abbiamo spiegato che sostanzialmente non funzionava ed è stata imposta dall’1gennaio 2025 sapendo che non funzionava, noi l’avevamo detto prima, ma con arroganza è stato imposto». Secondo Gratteri, infatti, «oggi i tribunali sono semiparalizzati, c’è un forte rallentamento nella celebrazione dei processi».

E, a proposito del futuro del Paese, l’ex capo della Dda di Catanzaro ha detto: «Non lo so, non riesco a prevedere il futuro. Questa è una domanda che dovete fare a chi ha l’onere, l’obbligo e il piacere di governare».

L’intervista:

Gratteri ha visitato anche la Questura di Crotone, ricevuto dal Questore Renato Panvino e dai funzionari. Il procuratore di Napoli si è intrattenuto cordialmente attestando la sua stima verso tutti gli operatori di polizia della provincia, auspicando ulteriori successi nel contrasto alla criminalità organizzata. Nella stessa giornata ha inteso far visita alla Questura il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Onorevole Wanda Ferro la quale ha attestato il suo apprezzamento per l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato impegnati nella provincia di Crotone nel contrasto alla criminalità organizzata, alle organizzazioni criminali dedite al traffico di stranieri ed alle numerose attività di soccorso pubblico. Il Sottosegretario ha voluto sottolineare anche l’attenzione che la Questura sta ponendo verso la violenza di genere, il codice rosso ed il bullismo adottando provvedimenti ablativi di pertinenza del Questore.