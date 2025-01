Il Giudice sportivo respinge il reclamo della Scafatese contro la Reggina

calcio serie D

REGGIO CALABRIA Il Giudice Sportivo, Aniello Merone, ha preso una decisione nella seduta di ieri, in merito al reclamo presentato dalla Fc Scafatese contro la Reggina. La Scafatese aveva chiesto l’annullamento del risultato della gara disputata contro la Reggina, chiedendo la sanzione sportiva della perdita della partita. Il reclamo si basava sulla presunta partecipazione illegittima del calciatore Renelus Bertony, schierato dalla Reggina con il numero 95, in quanto, secondo la società reclamante, il giocatore sarebbe risultato svincolato dalla sua precedente società dal 1° luglio 2024. Tuttavia, il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato attentamente la documentazione e le memorie delle parti coinvolte, ha concluso che il calciatore era effettivamente tesserato per la Fenice Amaranto dal 15 dicembre 2023. Sebbene ci fosse stato un errore tecnico nella registrazione del tesseramento nel sistema informatico della Lega Nazionale Dilettanti, questo non ha invalidato il contratto del giocatore, che risulta regolarmente tesserato. Il Giudice ha quindi ritenuto che le conclusioni cui era giunta la Scafatese fossero basate su un’erronea consultazione dei sistemi informatici e ha respinto il reclamo. La gara, che si era conclusa con il punteggio di 1-1, è stata convalidata senza modifiche al risultato. La Reggina in una nota ha espresso «un sincero ringraziamento all’avvocato Ferruccio Sbarbaro per l’eccellente lavoro svolto nella redazione della memoria difensiva».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato