Sinner torna in finale agli Australian Open, battuto Shelton

tennis

ROMA Jannik Sinner torna in finale agli Open d’Australia. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in semifinale 7-6 6-2 6-2 Ben Shelton. In finale domenica affronterà Alexander Zverev. «Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open – ha detto Sinner a fine match –. Ero entrato un po’ teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un’altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande».

