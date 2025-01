“l’italia è di destra”

RENDE «Una critica feroce verso la sinistra e una autocritica nei confronti del centrodestra. Italo Bocchino, ex parlamentare e oggi direttore editoriale del Secolo d’Italia arriva puntuale a Rende per presentare il suo libro “Perché l’Italia è di destra”. «C’è un’analisi della destra e di come è arrivata la vittoria alle ultime elezioni e poi un’analisi di una sinistra che ha perso la bussola, ha perso il voto degli operai, il voto popolare, perché ha abbracciato delle battaglie che sono contro il popolo: la globalizzazione selvaggia, l’immigrazione incontrollata e i diritti LGBTQ+, che vanno riconosciuti, ma certo non è quello il problema della nazione», dice Bocchino ai nostri microfoni.

Italo Bocchino

Il tavolo dei relatori

Il centrodestra di Meloni

Al netto di qualche frizione, qual è lo stato di salute del centrodestra oggi? «Il centrodestra ha una classe dirigente sicuramente migliore di quella degli altri partiti che stanno all’opposizione. Io nel mio libro dedico un capitolo a questo e dimostro, ministero per ministero, che chi c’è oggi e migliore di chi c’era prima. Tajani è sicuramente migliore di Di Maio, è Valditara è migliore della Azzolina, sicuramente il ministro della Sanità Schillaci è migliore di Speranza e così via per tutti i ministeri». E Salvini? «E’ sicuramente un gigante rispetto a Toninelli e rispetto ad altri ministri di cui non ricordiamo neanche il nome. Sta facendo benissimo il ministro, nonostante l’informazione tratteggi una realtà diversa da quella che è. Per attaccare Salvini, per indebolirlo, perché è un leader politico, paga il prezzo di essere un grande leader politico».

La destra in Calabria e l’autonomia differenziata

Bocchino poi si sofferma sulla buona azione di governo del centrodestra in Calabria. «La Calabria ha una straordinaria classe dirigente, tant’è che governa la regione». C’è un tema che ha diviso il centrodestra non solo a livello nazionale ed è l’autonomia differenziata. «E’ un’invenzione della sinistra», affonda Bocchino. Che ricorda di aver partecipato al voto quando occupava uno scranno in Parlamento. «Da parlamentare votai no perché ero contrario ad inserire in Costituzione l’autonomia. Oggi si tratta di applicarla, deve essere una grande opportunità per il Sud per competere ad armi pari, quindi bisogna garantire i livelli essenziali di assistenza. Noi meridionali dobbiamo rimboccarci le maniche e spendere meglio i soldi pubblici e garantire servizi migliori. Vedo nell’autonomia una grande opportunità per il Mezzogiorno». (f.b.)

