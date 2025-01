Nasce l’Elaioteca Dieta Mediterranea: una vetrina d’eccellenza per l’agroalimentare calabrese

il progetto

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha annunciato ufficialmente la nascita dell’Elaioteca Dieta Mediterranea, di prossima inaugurazione, un luogo unico dedicato alla celebrazione e alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze enogastronomiche della provincia cosentina. Il progetto accoglierà progressivamente le migliori eccellenze locali, diventando un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea. Proprio in questi giorni si stanno raccogliendo le adesioni delle imprese aventi diritto ad esporre nell’elaioteca per gli oli extravergini d’oliva. L’Elaioteca non sarà solo uno spazio espositivo ma anche un custode della tradizione enogastronomica della provincia cosentina. Qui troveranno posto i migliori prodotti del territorio, selezionati attraverso metodologie all’avanguardia, tra cui tecniche di profilazione sensoriale supportate dall’intelligenza artificiale.

Non solo olio ma anche le eccellenze del territorio

Questa innovazione consentirà di creare vere e proprie “Carte d’Identità Sensoriali” per i prodotti, certificando sia la qualità che i processi produttivi. Tali informazioni saranno presentate con un linguaggio universale, comprensibile anche nelle più importanti manifestazioni enogastronomiche internazionali. L’Elaioteca ospiterà, oltre agli oli extravergini d’oliva, altre eccellenze del territorio, molte delle quali selezionate tramite i prestigiosi concorsi promossi dalla Camera di Commercio: Il Concorso Consensus, giunto alla sua seconda edizione; il Premio Oro dei Bruzi, riconosciuto come riferimento per la qualità dell’olio calabrese. Il logo dell’Elaioteca è un omaggio al paesaggio calabrese, scelto direttamente dalle imprese e dal territorio attraverso un contest indetto dalla Camera di Commercio di Cosenza sui propri canali social. L’immagine scelta rappresenta un punto d’incontro tra il territorio e la sua cultura gastronomica, celebrando i valori più autentici della Dieta Mediterranea, un patrimonio mondiale che racchiude sapori unici, salute e tradizione. L’olio d’oliva, protagonista indiscusso, diventa il simbolo di eccellenza che racconta l’identità più autentica della Calabria.

