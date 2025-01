Pd, Mammoliti: «Doris Lo Moro personalità politica autorevole e di valore»

l’incontro

LAMEZIA TERME «Doris Lo Moro è una personalità politica di autorevolezza e valore». Così Raffaele Mammoliti, il consigliere regionale del Pd presente all’incontro a Lamezia Terme di Doris Lo Moro. In vista delle amministrative nel comune lametino e in attesa che il centrosinistra rompa gli indugi sulle candidature, l’ex deputata ha incontrato la città oggi pomeriggio. «Sono qui – ha detto Mammoliti intervistato dal Corriere della Calabria – perché di fronte al restringimento degli spazi di partecipazione democratica una personalità così autorevole decide di ascoltare il popolo, i cittadini, di capire come interpretare e rappresentare le inquietudini e i fermenti che si muovono nella società. Questo credo che sia apprezzabile dal punto di vista politico ed elettorale». Ma il consigliere dem ribadisce anche la stima per una «iscritta al Pd» come Doris Lo Moro, «personalità politica autorevole e di valore».





Lo Schiavo: «Non dobbiamo arrivare divisi»

Tra i presenti anche il consigliere regionale del gruppo misto Antonio Lo Schiavo, giunto per «ascoltare Doris Lo Moro e dimostrare vicinanza a tutto il centrosinistra di Lamezia. Sono elezioni che non riguardano solo la città ma tutta la Calabria, da qui si può costruire un’alternativa per i governi di destra». Per Lo Schiavo l’importante è «non arrivare divisi, io sono qui per dare un mio contributo affinché si crei una coalizione più ampia possibile». Quella di Doris Lo Moro «è una candidatura forte perché riesce ad andare oltre i partiti, che pure servono e sono importanti, ma l’esperienza di Vibo dimostra che la capacità di unione e di stare assieme andando oltre gli steccati tradizionali della politica può essere un valore aggiunto. Ovviamente – conclude – sono molto rispettoso di quello che accadrà a Lamezia, ci saranno altre candidature e una discussione in cui sarà impegnato il centrosinistra». Rinnova la stima per Doris Lo Moro anche l’ex vicesindaco Claudio Cavaliere: «Ho conosciuto Doris come amministratrice, ho lavorato insieme a lei e conosco le sue capacità». (redazione@corrierecal.it)





