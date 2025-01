A Paola vigili urbani inflessibili: multa per sosta vietata al sindaco Politano

il “caso”

PAOLA A Paola i vigili urbani non guardano in faccia a nessuno, nemmeno al sindaco, al quale notificano una multa per sosta vietata. A raccontarlo è lo stesso sindaco paolano Giovanni Politano sui social. «Sono appena tornato in Piazza IV Novembre dopo aver partecipato alla celebrazione della Santa Messa, in Santuario, in occasione del Giubileo dei Giornalisti e del mondo delle comunicazioni. Bene in vista sul parabrezza della mia auto – scrive Politano – ho trovato “meritatamente” una multa per aver parcheggiato in sosta vietata. Le nuove assunte hanno preso alla lettera le nostre raccomandazioni: ordine e poca tolleranza. Siamo sulla strada giusta».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato