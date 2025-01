Vibo Valentia, Forza Italia insedia il coordinamento cittadino – NOMI

DAI TERRITORI

VIBO VALENTIA “Grande entusiasmo e voglia di ripartire stanno caratterizzando i primi passi del costituendo coordinamento cittadino di Forza Italia Vibo Valentia. La neo coordinatrice, Carmen Corrado, si è messa sin da subito a lavoro per avviare la fase di costituzione degli organi interni del partito azzurro, procedendo con la nomina del coordinamento cittadino”. Lo riferisce una nota. Dello stesso faranno parte: 1 – Carmen Corrado -segretario cittadino; 2 – Vincenzo Porcelli -capogruppo FI in consiglio comunale; 3 – Serena Lo Schiavo -consigliera comunale di FI; 4- Giuseppe Calabria -consigliere comunale di FI; 5- Luca Carnovale – coordinatore cittadino dei giovani di FI; 6- Enzo Morelli; 7- Lorenzo Lombardo; 8- Nicola Arena; 9- Paola Cataudella; 10- Rino Putrino; 11- Rossana Caserta; 12- Samantha Mercatante; 13- Vincenzo Bruni. “Voglio ringraziare tutti gli amici che, dimostrando grande entusiasmo e voglia di lavorare per far crescere il partito nella nostra città – afferma Carmen Corrado – hanno risposto presente alla chiamata e ad una partecipazione che sia attiva e improntata al radicamento sempre maggiore di Forza Italia sul nostro territorio. Un partito che si poggerà sull’impegno di professionisti, di persone che hanno vissuto e continuano a vivere la politica in maniera fattiva, ma aperto a tutti coloro che lo vorranno. Sono davvero felice che già sin dal nascere del Coordinamento, abbiamo con noi, in Forza Italia, Samantha Mercatante, donna in carriera ma anche navigata politica che darà un valido e positivo contributo al gruppo. Ringrazio per la fiducia chi ha creduto in me, a partire dal coordinatore provinciale Michele Comito e dall’on. Giuseppe Mangialavori. E posso già annunciare che nei prossimi giorni si terrà la prima riunione del coordinamento cittadino, nel corso della quale verranno indicati i responsabili dei dipartimenti, proprio per questo motivo le figure che ho voluto al mio fianco riusciranno con la loro professionalità a coprire ogni settore ed a dare contributi fattivi. Si è creato grande entusiasmo intorno a me e tanta voglia di ripartire in sinergia. Ci tengo a sottolineare l’apporto costruttivo che un gruppo di giovani cittadini di Vena Superiore sta dando al partito, questo è il mio obbiettivo, tanta voglia di fare e tante energie positive”.

