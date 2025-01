Crisi Cosenza calcio, stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”. Ospite speciale Stefano Fiore

calcio in tv

COSENZA Immancabile appuntamento stasera alle 20.40 con l’approfondimento sportivo del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75) con “I fatti del calcio” condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. Tanti gli argomenti trattati, con in primo piano la crisi senza fine del Cosenza calcio, sempre più ultimo in classifica dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella nella quale non sono mancate le polemiche e le contestazioni verso la proprietà, con la fuga dallo stadio “San Vito-Marulla”, prima della fine della partita, del patron Eugenio Guarascio e dell’amministratore unico Rita Scalise. Nel corso della puntata si parlerà dell’ultimatum a Guarascio degli imprenditori che vorrebbero acquisire il club rossoblù, della posizione in bilico del tecnico Massimiliano Alvini e del calciomercato, ancora bloccato nonostante alla fine della sessione invernale manchi una settimana.

Anche in questa circostanza saranno numerosi gli ospiti presenti in puntata, dall’ex calciatore del Cosenza Stefano Fiore, ai giornalisti cosentini Renzo Andropoli e Francesco Pirillo, fino ad arrivare a Sandro Mosca di Tuttosport. Infine, come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

