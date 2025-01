“Giornata della Memoria”, a Catanzaro la consegna delle medaglie d’onore

le testimonianze

CATANZARO Alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e il comandante del Comando militare Esercito, colonnello Ugo Gaeta, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della memoria” hanno consegnato, una onorificenza al figlio di un internato militare calabrese e tre medaglie d’onore riservate ai “Cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto e per l’economia di guerra”. In particolare le medaglie d’oro sono state conferite dal presidente della Repubblica, alla memoria, a tre cittadini della provincia di Catanzaro: Giuseppe Cittadino, Vitaliano Longo e Raffaele Colao.

Il messaggio delle istituzioni

«La memoria – ha detto il sottosegretario Wanda Ferro – deve essere costruzione continua e non soltanto un qualcosa di fine a se stesso anche attraverso il recupero di un percorso che è rimasto sempre nell’ombra, quello dei quasi 30mila internati italiani. L’evento odierno – ha evidenziato Ferro – fortemente voluto dall’esercito e della prefettura di Catanzaro, che coinvolge gli istituti scolastici della provincia anche mediante l’istituzione di un premio, rappresenta un’occasione importante per far comprendere ai nostri giovani che i pericoli sono dietro l’angolo, sono molto vicini rispetto ad uno scenario internazionale complicato e nello stesso tempo troppo spesso strumentalizzato. Penso allo scenario che riguarda la giusta difesa alla Palestina, ma che troppo spesso si traduce nelle piazze in qualcosa che non appartiene alla volontà di pace ma soltanto ad atti non sempre riconducibili a quel senso di austerità che non dovrebbe mai mancare quando si toccano certi argomenti». A sua volta il prefetto De Rosa ha evidenziato che «dietro queste medaglie c’è il messaggio di una memoria da preservare per far sì che i rischi della guerra, gli orrori della guerra non si ripetano e noi abbiamo il dovere di trasmettere questi valori ai nostri ragazzi che poi saranno i prefetti del domani, i colonnelli di domani, coloro che avranno delle responsabilità: se non trasmettiamo questi valori non ha senso quello che facciamo». Alla cerimonia hanno preso parte oltre ai congiunti degli insigniti, che hanno ritirato la decorazione, anche diverse rappresentanze studentesche; in particolare gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo” di Catanzaro, dell’Istituto “Ferrari” e dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, entrambi di Chiaravalle Centrale, del Convitto “Galluppi” di Catanzaro e dell’Istituto “Gatti-Manzoni-Augruso” plesso di Pianopoli che sono stati premiati nell’ambito della prima edizione del Premio “Giorno della Memoria – Gli internati Militari Italiani di Catanzaro”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato