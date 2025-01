Giornata della memoria, le iniziative in Calabria da Ferramonti di Tarsia a Reggio

l’anniversario

COSENZA Anche la Calabria celebra la Giornata della Memoria. Numerose le iniziative in programma, dal Pollino allo Stretto, previste per oggi, lunedì 27 gennaio. A Tarsia, in provincia di Cosenza – sede del più grande dei 15 ex campi di internamento edificati durante il Regime, oggi sede del Museo Internazionale della Memoria (nella foto) -, dopo la deposizione di una corona al Monumento dedicato agli internati di Ferramonti e i saluti delle istituzioni, è prevista la consegna della medaglia d’argento al merito civile del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cittadinanza di Tarsia e delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager; le celebrazioni proseguiranno, alle 12, con la proiezione del video ‘Via Magen David’, di Laura Carlotta-Gottlob e Daniela Carati, e andranno avanti fino al prossimo 1 febbraio, nell’ambito della rassegna ‘I giorni della Memoria – Internamento e R-Esistenza Umanitaria’.

A Cosenza, alle 17.30 presso la Casa delle Culture, si terrà la premiazione della V edizione del Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la pace 2024/25 ‘Ricordare per non dimenticare mai’, con la partecipazione del presidente della Universal Peace Federation, Carlo Zonato, e Maria Gabriela Mieli, responsabile Relazioni esterne dell’Upf, in Italia e in Europa del Sud. L’evento è compreso nel cartellone di iniziative ‘Mese della Memoria’, in programma fino al 19 febbraio.

Nel capoluogo di regione, a Catanzaro, alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, la Caserma ‘Pepe Bettoja’ – sede del Comando Militare Esercito ‘Calabria’ – ospiterà a partire dalle 10 la cerimonia di consegna di Medaglie e Onorificenze, a cui seguirà un approfondimento a cura del professor Giuseppe Jozzo e la premiazione della Prima edizione del concorso ‘Giorno della Memoria – Gli Imi di Catanzaro’.

Diverse le manifestazioni a Crotone, che prenderanno il via nell’aula consiliare del Comune, alle 11, con vari momenti di riflessione nelle scuole cittadine. A Reggio Calabria, invece, alle 16, nei pressi della pietra d’inciampo posta in via Giudecca il 27 gennaio dello scorso anno, si terrà la commemorazione ‘Un fiore per la memoria’, organizzata dall’Associazione nazionale ex Internati e dall’Associazione nazionale partigiani cattolici; alle 18 avrà luogo la manifestazione, organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ‘Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto’ presso Palazzo Alvaro, con lo spettacolo ‘Memorie’ a cura di Pier Paolo Levi ed Enzo de’ Liguoro; alle 18.30, infine, l’Auditorium ‘Zanotti Bianco’ ospiterà il concerto del ‘Conservatorio F. Cilea’ in memoria delle vittime della Shoah.