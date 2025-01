Lombardo, auguri di buon lavoro al procuratore di Crotone: «Per Guarascio compito difficile ma ha esperienza»

il messaggio

REGGIO CALABRIA «Auguro buon lavoro a Domenico Guarascio, nuovo procuratore della Repubblica di Crotone». Lo ha affermato, in una nota, il procuratore facente funzioni di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo in merito all’insediamento del magistrato Domenico Guarascio a capo della Procura di Crotone. «Domenico, che conosco da molti anni, sarà chiamato ad un compito difficile, viste le peculiarità territoriali del circondario di Crotone. L’esperienza maturata negli anni di servizio – ha aggiunto Lombardo – presso la Dda di Catanzaro, lo aiuterà molto nella nuova funzione. Insieme ai magistrati ed al personale amministrativo del suo ufficio, potrà contare sul supporto di autorità di polizia giudiziaria di alto livello».

«La magistratura in Calabria – ha sostenuto il procuratore ff di Reggio Calabria spesso opera in condizioni difficili, per le notorie carenze di organico, nell’azione di contrasto a fenomeni criminali di particolare ampiezza e complessità. Non ci siamo mai tirati indietro, consapevoli che il nostro impegno quotidiano è l’unica risposta da dare a chi attende giustizia».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato