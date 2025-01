Musicisti senza stipendio, fondi revocati e lo scontro Veronesi-Accardo: il caos dell’Orchestra sinfonica della Calabria

il caso

VIBO VALENTIA «Finalmente la nostra casa». Il post, l’ultimo sulla pagina Instagram, suona come una ironica (e tragica) beffa: nella foto il nuovo teatro di Vibo, fresco di inaugurazione, “celebrato” dal profilo dell’Orchestra sinfonica della Calabria, la cui grande opera di Moderata Durant era stata scelta appunto come nuova sede. Da quel 30 dicembre 2023, però, di cose ne sono cambiate: il teatro, dopo un’apertura lampo con l’unico spettacolo di Ale e Franz, ha chiuso e tutt’ora lo rimane, in attesa che venga ripassata l’ormai celebre vernice ignifuga per ottenere le autorizzazioni dai vigili del fuoco. Un simile declino lo sta vivendo l’Orchestra che addirittura rischia di scomparire dopo soli tre anni dalla nascita tra fondi revocati, musicisti non pagati e la misteriosa querelle tra quelli che dovevano essere gli uomini di punta: i maestri Alberto Veronesi e Salvatore Accardo.

La nascita e l’approvazione della ICO

Tutto parte da agosto del 2022: l’ex sindaca di Vibo Maria Limardo, in una conferenza stampa alla presenza del maestro Veronesi, annuncia l’approvazione da parte del Ministero della Cultura di una nuova ICO, ovvero una Istituzione concertistico orchestrale. Nasce, a tutti gli effetti, l’orchestra sinfonica della Calabria, di cui la stessa sindaca ne è presidente pro-tempore, mentre vicepresidente è il famoso maestro Alberto Veronesi, figlio di Umberto Veronesi, e celebre, oltre che per le sue qualità, per le sue scenografiche proteste, come quando diresse l’orchestra da bendato. Un riconoscimento che – commentò la stessa Orchestra – «dava lustro ad una città come Vibo Valentia, fin troppo spesso fanalino di coda, una sorta di Cenerentola dimenticata». A dare ancora maggiore valore è l’annuncio, lo stesso giorno, di dare la direzione artistica al maestro Salvatore Accardo, tra i più acclamati del settore.

Il maestro Alberto Veronesi e l’ex sindaca Maria Limardo

La querelle Veronesi-Accardo

Una nomina, però, che sarebbe avvenuta «a sua insaputa». È quanto ha riferito, una settimana fa, al Fatto Quotidiano, accendendo il caso. «Per carità, io a Vibo non ho mai messo piede in vita mia. Nel 2022 – racconta al quotidiano nazionale – mi parlò di questa orchestra in Calabria che aveva fondato, dicendomi che avrebbe voluto che io facessi il direttore artistico e andassi a suonare lì. Risposi che ero contento dell’iniziativa, ma che non avevo tempo, e al massimo potevo dargli qualche consiglio». Da allora, aggiunge, «non ho mai ricevuto un documento, nessuna carta che mi indicasse un ruolo. Non l’ho più sentito, non so cosa abbia fatto questa orchestra». Accuse tutte rispedite al mittente dallo stesso Veronesi, che ha replicato parlando della presenza di «un’accettazione d’incarico di direttore artistica conferita in forma scritta e regolarmente firmata dal maestro Accardo». In una lettera rivolta allo stesso violinista, Veronesi chiede il motivo per cui non ha «mai smentito gli oltre 30 articoli di stampa che lo riconoscevano come direttore artistico», parlando anche di continui contatti con la sua agente e segretaria, oltre che con la moglie «scritturata dall’orchestra».

La revoca del Ministero e l’appello del Comune

Una querelle dalla quale il Comune vuole starne alla larga. «Non ne sappiamo nulla» ha commentato l’assessore alla cultura Stefano Soriano a margine con i giornalisti durante la presentazione della stagione concertistica. «Per noi parlano gli atti, c’è un atto costitutivo che indica Accardo come direttore artistico e Veronesi come presidente. La situazione è davvero tanto confusa». D’altronde, la “diatriba” tra due grandi maestri artistici è l’ultimo dei problemi: il Ministero, come già anticipato in un Consiglio comunale a fine anno, ha revocato i fondi (da oltre mezzo milione di euro) per inadempienze e presunte irregolarità contabili e ora l’Orchestra, che già da tempo ha sospeso le sue attività, rischia di scomparire. In particolare, l’orchestra non avrebbe raggiunto le 2000 giornate lavorative, requisito minimo per ottenere i fondi, ma si sarebbe fermata a solo 1965 giornate. «Il Comune – ha spiegato Soriano – materialmente non c’entra nulla, l’unico elemento di congiunzione è il sindaco che è presidente. Lui ha proposto un ricorso al Presidente della Repubblica sul provvedimento di revoca. Per noi è fondamentale mantenerla, anche perché alla riapertura del Teatro avere un’orchestra significa avere già una parte di stagione lirica musicale pronta».

Le polemiche del 2023

Già in passato l’Orchestra era finita al centro di polemiche. Nell’estate 2023, alcuni fondi stanziati dal Comune per l’orchestra scatenarono le reazioni dell’attuale consigliere di maggioranza Francesco Colelli. L’ex segretario cittadino del Pd attaccò l’amministrazione Limardo rea di aver stanziato 4500 euro all’Orchestra per un’esibizione mai avvenuta durante il Nastro Rosa Tour. Il Comune replicò che si trattava solamente di un impegno di spesa e non di una delibera di pagamento, anche se pubblicato in albo diversi giorno dopo l’evento. «Sarebbe bello – commentò Colelli dei nuovi impegni di spesa per l’Orchestra – a fine anno, avere un resoconto, per capire quanto costa quest’Orchestra alla città di Vibo Valentia».

I musicisti non pagati

Nel frattempo, la musica è cambiata, l’Orchestra rischia di sparire e a provare a salvarla è la nuova amministrazione di cui Colelli è uno dei maggiori esponenti. Le vere vittime della caotica situazione ora sono i musicisti, i circa 25 maestri, per lo più talenti del territorio calabrese, che attendono ancora diversi stipendi dalla stagione 22/23. Una «priorità» per l’amministrazione, spiega Soriano, con «il sindaco che si è adoperato fin da subito per cercare soluzioni soprattutto per i musicisti che ancora aspettano stipendio». Dal canto loro, in una lettera aperta hanno sottolineato il disagio perpetrato ai danni di chi «ha cercato di dare qualcosa al territorio». «Ci piacerebbe sapere – hanno scritto – come mai per l’Orchestra sinfonica della Calabria (al tempo ICO) i fondi siano stati ritirati e i musicisti abbandonati a sé stessi». «Davvero – si legge – vogliamo che Vibo Valentia e tutto il territorio provinciale rimanga senza un punto di riferimento riconosciuto nel settore musicale? E che tutto il nostro lavoro sia reso vano da altri attori che, evidentemente, non combattevano la nostra stessa battaglia?». L’auspicio, spiegano i musicisti, è quello di tornare a suonare nella propria città, soprattutto in quella casa che, come loro, aspetta impotente di essere salvata, affinché si possa ricostituire «nuovamente il centro nevralgico della cultura di tutta la provincia». (ma.ru.)

