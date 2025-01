Buco in una condotta del gas nei lavori di trivellazione, tragedia sfiorata nel centro storico di Vibo Valentia

il fatto

VIBO VALENTIA Un grave incidente è stato sfiorato nella serata di ieri, 27 gennaio, a Vibo Valentia, nel centro storico, a causa di un errore durante i lavori di trivellazione. L’azienda incaricata dei lavori ha perforato accidentalmente sia una condotta del gas che una condotta idrica in via Cordopatri, creando un pericolo imminente.

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha spiegato l’entità dell’incidente oggi pomeriggio, durante il consiglio comunale. Secondo il primo cittadino, il danno ha provocato una fuoriuscita di gas che ha coinvolto diversi condomini nelle immediate vicinanze, mentre il rischio di contaminazione delle acque si è reso evidente a causa della miscelazione tra acqua e gas. Come spiegato da Romeo, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua a causa dell’osmosi tra quest’ultima e il gas. Dopo aver effettuato un sopralluogo, Romeo ha immediatamente preso provvedimenti, emettendo un’ordinanza che ha disposto la chiusura delle scuole “De Amicis”, della sede provvisoria della scuola “Don Bosco” e del Conservatorio, strutture che sono alimentate dalla condotta idrica danneggiata. La chiusura sarà in vigore anche per la giornata di domani, per permettere agli operatori di completare le operazioni di messa in sicurezza. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha avviato una valutazione dei danni e delle azioni necessarie per garantire la sicurezza nella zona. È stato anche annunciato che si sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali contro coloro che dovessero risultare responsabili di negligenza durante le operazioni di trivellazione.

