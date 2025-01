Cosenza, nomadismo giudiziario e «popolo social». Il responso della folla oscura quello della giustizia

maratona oratoria

COSENZA L’avvocatura calabrese è in astensione e denuncia il «nomadismo giudiziario». E poi ci sono gli strappi e le fratture emerse nel corso della celebrazione dell’anno giudiziario. Un clima rovente che ha spinto, questa mattina, gli avvocati cosentini ad organizzare una maratona oratoria dinanzi al Tribunale di Cosenza. Dalla prima giornata di astensione dalle udienze, proclamata dal Coa, arrivano gli affondi nei confronti di chi «non rispetta la toga, il diritto di difesa dei cittadini».

Avvocato Roberto Le Pera – Presidente Camera Penale Cosenza



La maratona oratoria davanti al tribunale di Cosenza

Il responso della folla oscura quello della giustizia

«L’ufficio di presidenza del Tribunale di Cosenza ha dichiarato che in questo palazzo di giustizia non sono disponibili aule protette per celebrare i maxiprocessi», tuona Le Pera che poi rivolge il proprio sostegno all’operato degli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano, difensori di Rosa Vespa e Aqua Moses, bersagli – sui social – di insulti e minacce. «La Camera Penale di Cosenza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, con due documenti distinti ma dal contenuto paritetico identico, hanno denunciato il problema della barbaria e della piazza, la folla e la giustizia. Solidarietà piena agli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano perché con la loro toga in maniera deontologicamente ineccepibile stanno gestendo questo processo mediatico con la dignità e il decoro che solo l’avvocatura può avere. Anche piena solidarietà alla magistratura sotto attacco dal Tribunale del popolo social che emette verdetti prima delle sentenze e durante il processo», affonda il presidente.

«Il diritto dei cittadini è sacrificato»

L’analisi della presidente del Coa, l’avvocata Ornella Nucci, parte dall’inaugurazione dell‘anno giudiziario. «Quest’anno non ha dato una bella prova di sé, a mio parere, perché raccomandare agli avvocati di stringere sui tempi e poi dilatare gli interventi di tutti gli altri non è una cosa garbata». Le considerazioni poi si spostano sui problemi legati al tribunale di Cosenza, sull’impossibilità di celebrare i maxiprocessi nelle aule del palazzo di giustizia. «Il diritto dei cittadini è sacrificato se è costretto ad andare a difendersi a Catania, a sostenere dei costi che non sono di poco conto. E’ un segno di grande inciviltà il fatto che si dica che Cosenza non abbia delle aule capaci di ospitare i processi di questa portata. Perché a me non risulta che il Tribunale di Crotone o quelli di Locri e Vibo siano meglio attrezzati del nostro, non mi risulta affatto».

Avvocata Ornella Nucci – Presidente Coa Cosenza

Nucci prosegue: «Quando abbiamo celebrato il processo Stige a Crotone, e l’abbiamo fatto anche in pieno Covid, eravamo spesso in 200 in un’aula perché i detenuti erano tutti collegati in videoconferenza. E’ un problema che sentiamo noi ma che sentono anche i magistrati». «Se non ci fossero i delinquenti non ci sarebbero avvocati, non ci sarebbero magistrati, non ci sarebbero autorità giudiziarie – chiosa Nucci. Questo è il nostro lavoro. Noi non facciamo altro che chiedere che il processo si svolga secondo delle regole». (f.benincasa@corrierecal.it)

