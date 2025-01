Venturi fermato per un turno. Salterà Sampdoria-Cosenza. Multa di 4mila euro al club silano

giudice sportivo

Il Giudice sportivo, al termine della 23a giornata della Serie BKT, ha squalificato 12 giocatori: fermato per tre turni Calò (Cesena), due turni a Marin (Pisa), un turno ad Adamo (Cesena), Bellemo (Sampdoria), Biraschi (Frosinone), Curto (Sampdoria), Esposito F. (Spezia), Marras (Reggiana), Thorstvedt (Sassuolo), Venturi (Cosenza), Venuti (Sampdoria), Vergara (Reggiana). Un turno di squalifica anche per l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso. Ammenda di 4.000,00 euro al Cosenza calcio “per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo, per avere, inoltre, omesso di impedire, al 47° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di uno spettatore che costringeva l’Arbitro a interrompere la gara per circa cinquanta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

