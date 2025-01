‘Ndrangheta, altro colpo ai Gallace: gli ordini del boss dal carcere e la latitanza garantita

l’inchiesta

CATANZARO Un controllo capillare del territorio quello mantenuto dalla cosca Gallace di Guardavalle, nonostante i “colpi” subiti negli ultimi anni nel corso di numerose operazioni di polizia giudiziaria. Associazione di tipo ‘ndranghetistico, procurata inosservanza di pena e traffico di armi sono solo alcune delle accuse della Distrettuale antimafia di Catanzaro formulate nei confronti di 44 persone – 15 in carcere, 29 agli arresti domiciliari – e al centro della nuova operazione scattata all’alba in un blitz eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Ros, in varie località della costa jonica calabrese e nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia.

Colpo ai Gallace

Tra le persone raggiunte dalla misura cautelare in carcere c’è Cosimo Damiano Gallace (cl. ’61) considerato al vertice della cosca di ‘ndrangheta omonima. Secondo l’accusa, avrebbe continuato a gestire le attività della ‘ndrina «anche dopo l’arresto avvenuto il 25 novembre del 2020», dettando le linee operative, «dando disposizioni per intessere alleanze, per curare rapporti con altre compagini per gestire il traffico internazionale di stupefacenti». Secondo l’accusa, inoltre, Gallace «avrebbe pianificato le attività estorsive e dato disposizioni per il sostegno della detenzione in Brasile di Vincenzo Pasquino». Altra figura chiave dell’inchiesta è Domenico Vitale (cl. ’69), considerato «esponente di punta della cosca Gallace» localizzato, però, nel territorio toscano, «attuando le direttive generali di Cosimo Damiano Gallace».

Tra le persone finite in carcere c’è anche Ivano Piperissa (cl. ’76) che, secondo l’accusa, «avrebbe aiutato i vertici del clan nella riscossione del denaro, assicurando il sostegno dei detenuti». E, in particolare, Pasquale Fraietta al quale Piperissa «avrebbe reperito una associazione di volontariato che gli consentiva di effettuare lavoro esterno, così alleviandogli i rifori della detenzione».

La latitanza di Gallace e Leotta

Al centro dell’inchiesta anche l’aiuto fornito dai sodali a Cosimo Damiano Gallace per sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine e consentire a Cosmo Leotta di eludere l’esecuzione della condanna: Domenico Vitale (cl. ’69) avrebbe assicurato gli spostamento del boss in luoghi sicuri, così come Domenico Vitale (cl. ’76) che avrebbe anche reperito un nascondiglio, a Cardinale, per Cosmo Leotta a dicembre 2020. Secondo l’accusa, inoltre, Francesco Giorgi (cl. ‘97) «avrebbe comunicato a Gallace gli spostamenti delle forze dell’ordine» mentre Antonio Ussia «si sarebbe messo a disposizione per trovare dei documenti d’identità falsi». (g.curcio@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato