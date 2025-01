Spaccio di droga in mano ai rom a Catanzaro: pioggia di assoluzioni in primo grado – I NOMI

AESONTIUM

CATANZARO Pioggia di assoluzioni e reati prescritti al termine del processo – celebrato con rito ordinario – nato dall’inchiesta “Aesontium” della Distrettuale antimafia di Catanzaro. Gli indagati finiti al centro dell’indagine erano accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, furto di armi, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione e ricettazione.

Due le organizzazioni criminali implicate, entrambe composte da appartenenti alla comunità Rom di Catanzaro, uno riconducibile ai “Muntanaro” e l’altro ai “Diddi”, spesso in conflitto e in competizione tra di loro ma capaci anche di allearsi e di collaborare quando uno dei due viveva un momento di difficoltà.

La sentenza

I giudici del Tribunale di Catanzaro della I sezione penale (Teresa Lidia Gennaro presidente) hanno emesso la sentenza di condanna nei confronti di: Abruzzese Antonio per il quale sono stati comminati 6 anni e 6 mesi di reclusione; Abruzzese Armando: 3 anni e, infine, 4 anni per Codamo Ubaldo.

Sono stati invece assolti:

Di Cataldo Romina Veronica (difesa dall’avvocato Piergiuseppe Cutrì); Bevilacqua Francesca; Veneziano Fabrizio; Bevilacqua Massimo; Bevilacqua Mirko; Pappaianni Luana; Passsalacqua Graziella (unica assolta dal reato ipotizzato di associazione e difesa dall’avvocato Giuseppe Gervasi del Foro di Locri); Passalacqua Marco; Bevilacqua Antonio; Passalacqua Franco; Passalacqua Cosimo; Passalacqua Mirko.

E poi: Abruzzese Cosimo; Abruzzese Giovanni; Abruzzese Maurizio; Bevilacqua Antonella; Passalacqua Silvano; Bernaschino Andrea; Vecceloque Pereloque Luigi; Codamo Sharon; Voci Alessandra; Passalacqua Massimiliano; Abruzzese Luciano; Bevilacqua Jessica. I giudici hanno inoltre dichiarato di non doversi procedere per Romina Veronica Di Cataldo, Fabrizio Veneziano, Bevilacqua Domenico, Bevilacqua Mirko, Passalacqua Marco, Passalacqua Mirko, Bernaschino Andrea, Costantino Enzo, Voci Alessandra, La Salvia Francesco e Abruzzese Luciano per intervenuta prescrizione.

Inoltre, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di:

Di Cataldo Romina Veronica, Bevilacqua Mirko, Passalacqua Graziella, Passalacqua Marco, Bevilacqua Antonio, Passalacqua Franco, Passalacqua Cosimo, Passalacqua Mirko e Abbruzzese Luciano e ne dispone l’immediata liberazione. (g.curcio@corrierecal.it)