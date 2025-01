Lamezia Terme, il centrodestra: «Uniti e determinati a vincere le comunali»

la sfida

LAMEZIA TERME La coalizione di centrodestra a Lamezia Terme si prepara alle prossime elezioni comunali con una linea chiara e un obiettivo definito: presentarsi unita, compatta e determinata a vincere. A testimoniarlo sono le interlocuzioni serie e propositive che vedono coinvolti i coordinatori regionali e i parlamentari del territorio dei partiti del centrodestra: Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Francesco Cannizzaro per Forza Italia, Domenico Furgiuele, Filippo Mancuso per la Lega e Pino Galati per Noi Moderati. «Il messaggio – si legge in una nota – è forte e inequivocabile: nessun tentativo esterno, nessuna sigla più o meno consistente riuscirà a dividere il centrodestra. Le recenti uscite di stampa che vorrebbero insinuare fratture interne si scontrano con la realtà dei fatti. Il percorso di confronto tra le forze della coalizione non è nato oggi, ma viene da lontano ed è frutto di un lavoro costante e approfondito. Un lavoro che non ha bisogno di apparire ogni giorno sui giornali, perché è fondato su una strategia seria e condivisa». A Lamezia Terme, il centrodestra vuole «scrivere una storia diversa rispetto all’ultima tornata elettorale. L’obiettivo è dare continuità all’azione di governo nazionale, che sta portando risultati concreti per il Paese e in particolare per il Mezzogiorno. Ma c’è di più: questa sfida elettorale è anche un’opportunità per restituire orgoglio e dignità alla politica, ai partiti e alle istituzioni». Il messaggio – conclude la nota – è chiaro: «Il centrodestra c’è, è compatto e determinato a vincere per garantire a Lamezia Terme un’amministrazione forte, autorevole e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini».

