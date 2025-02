Servizio civile: Comunità Progetto Sud mette a disposizione 12 posti

l’opportunità

La Comunità Progetto Sud, in collaborazione con il CNCA nazionale mette a bando 12 posti per lo svolgimento del Servizio Civile Universale, da svolgersi nelle strutture di Lamezia Terme. Sono due le linee progettuali: autonomia delle persone con disabilità e percorsi di sostegno per persone con dipendenze.

«Ogni anno – dice il responsabile del Servizio Civile della Comunità Progetto Sud, Roberto Gatto – facciamo esperienza insieme a gruppi di giovani che scelgono i nostri servizi per svolgere il loro periodo di servizio Civile e ne usciamo tutti arricchiti. Questo anno di socialità, sperimentazione e crescita si conferma prezioso per il contributo sia in ingresso che in uscita». Queste le opportunità in campo per questo bando che sta per chiudersi: 2024 Immaginabili risorse è il programma e prevede l’impiego di 5 risorse in 10 dei servizi in ambito assistenziale per lo sviluppo dell’autonomia e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di disabilità.



Adulti ProbAbili. Autonomia e life skills per le persone in condizione di disabilita

2 posti in 1 sede sono invece previsti per il progetto Principi attivi di salute. Percorsi di sostegno e cura per persone che usano droghe

Tutte le informazioni possono essere consultate sul sito a questo link: https://www.comunitaprogettosud.it/news/news-comunicatostampa/servizio-civile-universale-i-progetti-del-cnca-12-posti-disponibili-presso-la-comunita-progetto-sud o inviando una mail a: serviziocivile@comunitaprogettosud.it oppure contattando il numero 3487913801