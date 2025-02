Studentessa morta in gita facendo rafting sul fiume Lao, due rinvii a giudizio

la tragedia

CASTROVILLARI La Procura di Castrovillari ha iscritto nel registro degli indagati la dirigente e due insegnanti del liceo linguistico ‘Giuseppe Rechichi’ di Polistena (Reggio Calabria), l’istituto frequentato da Denise Galatà, la diciottenne deceduta facendo rafting nel fiume Lao durante una gita organizzata dalla scuola, il 30 maggio 2023. L’indagine è partita da una denuncia per ‘cooperazione in omicidio colposo’ da parte dai familiari della ragazza nei confronti della preside e dei docenti accompagnatori. La circostanza è emersa nel corso dell’udienza preliminare, celebrata oggi a Castrovillari. Contestualmente, il gup Luca Fragolino, accogliendo la richiesta del pm Simona Manera, ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati per la morte della studentessa. Si tratta del presidente del consiglio direttivo della società di rafting di Laino Borgo, nel Cosentino, e l’istruttore alla guida del gommone con a bordo Denise. Per loro, difesi rispettivamente dagli avvocati Assunta Gioia e Riccardo Rosa, il processo per omicidio colposo avrà inizio il prossimo 10 aprile.