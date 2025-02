Transizione digitale delle Pmi, domani a Catanzaro il roadshow di Unindustria sul bando voucher regionale

l’incontro

CATANZARO Parte da Catanzaro il roadshow di Unindustria Calabria per presentare e illustrare nei dettagli agli imprenditori calabresi il bando “Voucher per la transizione digitale della Pmi”. L’appuntamento è in programma per domani, martedì 11 febbraio, nella sede di via Eroi 1799, 23, alle ore 15.

La misura, presentata alla stampa nei giorni scorsi dal vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, è stata realizzata anche con la collaborazione di Unindustria Calabria ed è attualmente pubblicata in “pre-informazione”: «Come avevamo annunciato assieme al vicepresidente, Unindustria intende diffondere capillarmente le informazioni circa lo strumento appena definito dalla Giunta regionale, per favorire e facilitare la transizione digitale e quindi l’evoluzione delle Pmi calabresi. Lo faremo con una serie di incontri ad hoc sul territorio partendo dal capoluogo di regione. È forte l’interesse delle aziende circa le possibilità offerte dal bando e lo stesso è stato tarato proprio sulle richieste che dalle imprese sono giunte, ma ora è necessario spiegare nel dettaglio lo strumento così che le imprese possano prepararsi al meglio per assorbire tutte le risorse disponibili nella maniera più efficace ed efficiente», ha detto Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.

All’incontro di domani, assieme a Ferrara e a Pietropaolo, che apriranno i lavori illustrando la misura, sono previsti gli interventi di Fortunato Amarelli, presidente di Digital Innovation Hub Calabria, e Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di Informatica e Matematica dell’Unical e presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. La seduta è aperta al dibattito e alle domande degli imprenditori.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato